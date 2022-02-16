الشعور بالوخز على الجلد قد يستمر لأسابيع أو شهور بعد التعافي من كورونا

كتبت فاطمة خليل

يدرك الكثير من الناس العلامات الشائعة لفيروس كورونا، مثل السعال أو الحمى، ولكن لدى أوميكرون أيضًا القدرة على تقديم عدد من العلامات الأخرى، ووفقاً للخبراء فإن الشعور بتنميل على جلدك أو إحساس يشبه الدبابيس أو الوخزعلى الجلد هي أحد الأعراض التي قد تستمر لفترة طويلة الأمد بعد التعافي من كورونا، بحسب ما ذكر موقع "دايلي إكسبريس".

وبحسب هيئة الصحة البريطانية NHS فإن فرص الإصابة بأعراض طويلة الأمد لا يبدو أنها مرتبطة بمدى شعورك بالمرض عندما تصاب بكورونا لأول مرة، لأن "الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة في البداية لا يزالون يعانون من مشاكل طويلة الأمد".

وبحسب الصحة البريطانية فإن الشعور بالوخز أوالتنميل على الجلد هي أحد الأعراض طويلة الأمد التي قد تستمر بعد كورونا.

العلامات الأخرى المحتملة هي التعب الشديد ، وضيق التنفس، وألم الصدر ومشاكل في الذاكرة والتركيز وصعوبة النوم وخفقان القلب والدوخة وآلام المفاصل والاكتئاب والقلق وطنين الأذن أو آلام الأذن.

وسردت الصحة البريطانية علامات أخرى بعد كورونا يمكن أن تشمل الشعور بالغثيان، الإسهال، آلام المعدة، فقدان الشهية، ارتفاع درجة الحرارة، السعال، الصداع، التهاب الحلق، وتغيرات في حاسة الشم أو التذوق، أو الطفح الجلدي.

ويجب عليك زيارة طبيب عام إذا كنت قلقًا بشأن الأعراض بعد أربعة أسابيع أو أكثر من الإصابة بكورونا، وقد يحولك الطبيب لإجراء اختبارات مثل اختبارات الدم والاختبارات الأخرى ، والتي يمكن أن تساعد في إظهار مدى تأثير كورونا عليك وكيف يمكن علاجه، أو قد يكون هناك سبب آخر لأعراضك.

وذكرت جامعة ميشيجان الأمريكية للطب أنه "من الصعب التكهن بمن قد يصاب بتنميل في جلده بعد التعافي بكورونا".

وفقًا لتقدير من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) ، كان ما يقدر بنحو 1.2 مليون شخص في المملكة المتحدة يبلغون عن أعراض كورونا الطويلة في الأسابيع الأربعة حتى 2 أكتوبر 2021.

وقالت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) إنه لا يوجد اختبار فردي لأعراض فيروس كورونا الطويل الأمد.

وألم الصدر هو عرض شائع لكورونا وقد يستمر بعد الإصابة الأولية أو يبدأ في الأسابيع التي تلي إصابتهم بالفيروس.

إذا كنت تعاني من أي نوع جديد من آلام الصدر ، فمن المهم الحصول على استشارة طبية ، لأن ألم الصدر يمكن أن يكون علامة على شيء أكثر خطورة، مثل مشكلة في القلب أو الرئة

وبحسب دراسة أجرتها إمبريال كوليدج لندن فإن مرض كورونا الطويل الأمد يزداد حدوثه مع تقدم العمر وكان من المرجح أن يؤثر على النساء.

وهناك بعض الأدلة على أن الحصول على اللقاح يمكن أن يقلل من أعراض كورونا الطويل الأمد لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس قبل تطعيمهم."

وبحسب مايو كلينيك فإن "كبار السن والأشخاص الذين يعانون من العديد من الحالات الطبية الخطيرة هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض كورونا المستمرة ، ولكن حتى الشباب الأصحاء يمكن أن يشعروا بالتوعك لأسابيع إلى شهور بعد الإصابة."