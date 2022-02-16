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الرئيس السيسى يستقبل بمقر إقامته ببروكسل الرئيس التنفيذى لشركة التكريك البلجيكية

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:42 م
الرئيس السيسى يستقبل بمقر إقامته ببروكسل الرئيس التنفيذى لشركة التكريك البلجيكية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بيتر جان دو نول، الرئيس التنفيذي لشركة التكريك البلجيكية "جان دو نول"، وذلك بمقر إقامة الرئيس السيسى فى بروكسل، وبحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، والسفير المصرى فى بروكسل وعدد من مسئولى الشركة. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد "التباحث حول آفاق التعاون بين الجانب المصري والشركة البلجيكية، فيما يتعلق بمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية، لا سيما على البحر المتوسط".

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