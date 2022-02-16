اليوم السابع
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الداخلية ناعية المستشار سعيد مرعى: قيمة عظيمة للقضاء المصرى الشامخ

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:33 م
الداخلية ناعية المستشار سعيد مرعى: قيمة عظيمة للقضاء المصرى الشامخ المستشار سعيد مرعى
كتب محمود عبد الراضي

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نعت وزارة الداخلية ببالغ الحزن والأسى المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، الذى كان رمزاً رفيعاً للعدالة وقيمة عظيمة للقضاء المصرى الشامخ، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بمغفرته ورحمته .

يذكر أن المستشار سعيد مرعى، أصيب بوعكة صحية منذ 3 سنوات اضطر خلالها الى إجراء عملية جراحية لزراعة الكلى، ومنذ فترة وهو يعاني، مما أدى الى تدهور صحته ودخوله على أثرها إلى المستشفى.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإحالة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى المعاش نظرا لظروفه الصحية والمرضية الشديدة، مع ضم العامين والأربعة أشهر المتبقية له في خدمته الى ملفه الوظيفي.

وينص قانون السلطة القضائية على أنه في حالة وجود عجز كامل يمنع عن القاضي عن أداء عمله يتم تشكيل لجنة رباعية من الأطباء للمناظرة الحالة واعداد تقرير عنه وبالفعل قامت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بتشكيل لجنة طبيبة وقامت بأعداد تقريرها ورفعه لرئيس الجمهورية الذي اصدر قراره السابق.

 

 


سعيد مرعي

المستشار سعيد مرعي

المحكمة الدستورية

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