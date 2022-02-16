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الحكومة تنفى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى الصيدليات

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:15 م
الحكومة تنفى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى الصيدليات المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات، تواصل المركز  مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوفير لقاحات فيروس كورونا في الصيدليات، وأن لقاحات فيروس كورونا بمختلف أنواعها يتم توفيرها وإتاحتها فقط داخل المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى نقاط التطعيم الثابتة في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية، والقوافل الطبية المتنقلة، والتي يتوافر بها تجهيزات خاصة لحفظ اللقاحات غير متوفرة في الصيدليات، نظراً لظروف تخزينها التي تتطلب طرق خاصة للحفاظ على صلاحيتها من التلف.
 
كما أن الفريق الطبي الموزع على تلك المراكز مُدرب على كيفية تلقيح المواطنين، بشكل آمن ومهني، لضمان أمان وفعالية اللقاح لجميع المواطنين، مُشددةً على وجود رقابة دورية على كافة مراكز تلقي اللقاحات بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر اللقاحات بمختلف أنواعها.
 
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لقاح كورونا

الصيدليات

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس

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