الجامعة العربية تشيد ببرنامج تعليم الملكية الفكرية فى مصر والعالم العربى

بيشوى رمزى

بدأت اليوم الاربعاء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع التاسع للجنة الفنية للملكية الفكرية، وذلك توصيات الاجتماع الثامن للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقد في سبتمبر 2021، ويأتي على رأس جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأشادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجهود مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، والأنشطة التي تمت في أغلب الدول العربية، مثمنة كل الجهود المبذولة للنهوض بمكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، والمضي قدماً في إرساء الوعي بحقوق الملكية الفكرية، رغم كل ما يمر به العالم من تحديات بسبب أزمة جائحة كوفيد19.

من جانبها، تقدمت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالتهنئة للأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية على اطلاق برنامج تعليم الملكية الفكرية للشباب حديث السن والمعلمين فى مصر والعالم العربى، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذي تشرفت بالمشاركة في حفل إطلاقه، هذا البرنامج الهام والمعزز لنشر ثقافة الملكية الفكرية عند الشباب والمعلمين.

كما هنأت الامانة العامة للجامعة العربية الهيئة السعودية للملكية الفكرية ووزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم، لوضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الجانبين في مجال الملكية الفكرية.

كما هنأت الامانة العامة للجامعة العربية المعهد الوطني للملكية الصناعية بجمهورية تونس على تنظيم مسابقة أولمبياد الملكية الفكرية للعام 2022 والتي انطلقت النسخة الأولى منه في 2019 بمبادرة مقدرة من المعهد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية . وقدمت التهنئة الى مملكة البحرين بمناسبة فوز فريق" فكرة" البحريني بالجائزة الأولى في مسابقة الاولمبياد لعام 2022.

وفى السياق نفسه، أكدت مدير ادارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت فى الكلمة بان الاجتماع يناقش على مدي يومين توصيات الاجتماع الثامن للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقد في سبتمبر 2021، ويأتي على رأس جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. وكذلك استعراض مخرجات فريق العمل المشترك والمكون من (مكتب براءات الاختراع المصري، مكتب الملكية الصناعية بالجمهورية الجزائرية، وهيئة الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية).

واضافت بخيت " ان الاجتماع سيناقش ايضا آلية تنفيذ إعداد الاحصائيات والمؤشرات المحددة لواقع الملكية الصناعية وحق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية لإعداد تصور حول اثراء المحتوى العربي للملكية الفكرية.

وتتكون اللجنة الفنية للملكية الفكرية من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) وهي اللجنة المسؤولة عن وضع قواعد العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية.