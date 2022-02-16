اليوم السابع
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التعليم والشباب والرياضة بالقليوبية ينفذان مبادرة "حصة بمركز شباب"

الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:26 م
التعليم والشباب والرياضة بالقليوبية ينفذان مبادرة "حصة بمركز شباب" وكيلا وزارتى الشباب والرياضة والتعليم بالقليوبية خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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بدأت مديريتى التربية التعليم والشباب والرياضة بالقليوبية، تنفيذ مبادرة "حصة بمركز شباب"، لتنمية مهارات تلاميذ المدارس، وممارسة وتنفيذ أنشطة رياضية وفنية وثقافة، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
 
وعقدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، اجتماعا بمقر تعليم القليوبية، ضم الاجتماع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بتنفيذ المبادرة وتنمية المهارات داخل المدارس بالمحافظة، بحضور محمد حسن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالقليوبية. 
 
وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة، أن الهدف من المبادرة هو إعداد جيل من الطلاب قادر على المشاركة الإيجابية في الأنشطة التربوية وتحقيق المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة، وتوفير أماكن لممارسة الرياضة للمدارس التي لا يتوفر فيها مساحات كافية لممارسة الرياضة، وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب، وخلق جيل قادر على العطاء والعمل من أجل بناء مصر الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الدولة بإعداد جيل من الشباب للحياة العملية ومتطلبات سوق العمل من خلال تذويدهم بالمهارات الحياتية والابتكار.
 
وأعرب الدكتور محمود الصبروط، أنه سيتم تنفيذ المبادرة على مستوى 100 مركز شباب و100 مدرسة باجمالي 65 ألف طالب، حيث سيتم التنسيق مع المدارس لذهاب فصل دراسي إلى مركز الشباب لممارسة وتنفيذ أنشطة رياضية وفنية وثقافية.
 
واستمع الدكتور ياسر محمود، الي استفسارات مديري المدارس عن المبادرة والإجابة على جميع التساؤلات المطروحة، وأعرب الجميع عن فرحتهم بالمشاركة والتنفيذ الفوري للمبادرة لتشجيع الطلاب بالمشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

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