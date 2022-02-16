اليوم السابع
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التعليم: غدا انتهاء إجازة نصف العام الدراسى والترم الثانى السبت

الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:00 ص
التعليم: غدا انتهاء إجازة نصف العام الدراسى والترم الثانى السبت وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تنتهى، غدا الخميس، إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن آخر يوم فى إجازة نصف العام الدراسى الخميس 17 فبراير الجارى، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى السبت 19 فبراير الجارى.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، حيث تم التنبيه على المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، مع الحرص على شرح المنهج الدراسى الخاص بالترم الثانى.
 
وكانت المديريات التعليمية والإدارات قد أعلنت بعض الضوابط والإجراءات الخاصة بالترم الثانى جاءت كالتالى: 
 
- انطلاق الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 19 فبراير الجارى.
- 17 فبراير الخميس المقبل آخر يوم فى إجازة نصف العام الدراسى.
- نهاية الأسبوع الجارى ستكون جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول تم إعلانها.
- تنطلق الدراسة السبت فى بعض المدارس والأحد 20 فبراير تنتظم فى جميع المدارس.
- تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.
- تعقيم الفصول والمدارس بشكل مستمر لحماية الطلاب من العدوى.
 
- على كل مدير مدرسة متابعة غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء الطابور مباشرة ويعطى الإذن بفتحها عند الضرورة، ثم غلقها مرة أخرى حتى نهاية اليوم الدراسى.
 
- تسجيل الحضور والغياب بشكل يومى ومتابعة غياب الطلاب خلال اليوم الدراسى.
 
- تواجد الموجهين داخل الفصول الدراسية، ومتابعة فنيات التدريس وقياس مستوى الطلاب فى مادة التخصص ورفع تقرير إليه مع عدم السماح للموجهين بمغادرة المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسى.
 
- تخصيص وقت مناسب لاستقبال أولياء الأمور الذين لديهم شكاوى ويعلن ذلك فى الطابور حتى ينقله للطلاب الى أولياء الأمور.
 
- متابعة الحصص لمتابعة الطلاب والمعلمين والتأكد من انتظام الشرح داخل الحصص.

التربية والتعليم

الفصل الدراسي الثاني

بدء الفصل الدراسي الثانى

اخبار مصر

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