وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مقياس مؤشر أسعار المستهلك للتضخم ارتفع إلى 5.5٪ في يناير من 5.4٪ في الشهر السابق، مدفوعاً بأسعار الملابس والأحذية والأثاث، وفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.



وتوقع الاقتصاديون أن يظل معدل التضخم عند 5.4٪.



وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم كان أعلى في آخر مرة في مارس 1992، عندما كان عند 7.1 ٪.