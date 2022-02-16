التحفظ على 8000 عبوة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة فى البحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإدارى للمؤسسات المخالفة .

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والإدارة العامة لمراقبة الأسواق وجهاز حماية المستهلك والتموين والوحدة المحلية بأبو المطامير فى حملات مكبرة على الصيدليات أسفرت عن ضبط :

- 2 محل يدار على هيئة صيدلية بدون ترخيص وتم ضبط 3000 صنف من أدوية بشرية معدة للبيع ما بين أدوية مسجلة وغير مسجلة بوزارة الصحة و هيئة الدواء بإجمالى 8000 عبوة تقريبا .

ويشدد اللواء هشام آمنة، على إستمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.