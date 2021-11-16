ضبط مخزن غير مرخص بداخله أدوية وألبان مهربة ومنتهية الصلاحية بطنطا

الغربية مصطفى عادل

شنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة في محافظة الغربية حملة مشتركة مع إدارة التموين، لضبط سوق الدواء، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم ثان طنطا.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص بدائرة قسم ثان طنطا يحوى أدوية وألبان مسجلة بوزارة الصحة بكميات 16800 وحدة مختلفة وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى 77740 جنيها تقريبا وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية على الاماكن غير المرخصه لبيع وخزن الأدوية.

وتم التنسيق بين مديرية الصحة بالغربية برئاسة الدكتور عبدالناصر حميدة ومباحث التموين بالغربية، برئاسة العميد وليد العيسوى وتشكلت حمله مشتركه من الإدارة العامة للصيدلة تحت إشراف الدكتور خالد اصيل والدكتورة منى شبل مدير التفتيش الصيدلى، بعضويه كل من الدكتور هشام لملوم وعبد القوى غلوش والدكتور هيثم غرابه وميار سالم مفتشى الصيدليات ومؤمن حسين الضابط بمباحث التموين، وتم استهداف المخزن والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.