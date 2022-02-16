التحريات تكشف عدم وجود شبهة جنائية حول مصرع 3 أطفال فى حريق شقة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في نشوب حريق بشقة سكنية بشارع مراد في الجيزة، مما أسفر عن مصرع 3 أطفال بينهم توأم، وإصابة شقيقهم ووالديهم، وتبين من خلال المعاينة أن الحريق اشتعل بغرفة نوم الأطفال خلال استغراقهم في النوم، مما أسفر عن تعرضهم لاختناق، ومفارقتهم الحياة.

وأشارت التحريات أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، مما أدى لاشتعال الحريق، وتم الاستماع لأقوال والد الضحايا، وأكد عدم وجود شبهة جنائية، كما تم انتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق، وإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

ولقى 3 أشقاء مصرعهم، من الأسرة المصابة في حريق اشتعل بشقتهم بشارع مراد في الجيزة، بينما ما زال شقيقهم ووالديهم يتلقون العلاج بالمستشفى، نتيجة إصابتهم باختناق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بشارع مراد، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتبين اشتعال حريق بشقة، مما أسفر عن مصرع 3 أشقاء، بينما أصيب والديهم وشقيقهم الرابع، وتم نقلهم إلى المستشفى.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.