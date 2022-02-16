اليوم السابع
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البيت الأبيض: الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع روسيا

الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:30 م
البيت الأبيض: الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع روسيا جين ساكى
كتب أحمد عرفة

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قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن هجوما روسيا ضد أوكرانيا سيحدث في أي وقت، موضحة أن روسيا ستخلق ذرائع بناء على معلومات مضللة لتبرير غزوها لأوكرانيا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ندعم أوكرانيا في تحقيقاتها بشأن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها، لافتة إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض،: لدينا نقاش مفتوح مع أعضاء الكونجرس وكل الاحتمالات مفتوحة للتعاطي مع أزمة أوكرانيا، متابعة: احتمال غزو روسيا لأوكرانيا ما زال قائما.

وقبلها قال مراسل قناة العربية في العاصمة الأوكرانية كييف، إن الهجوم السيبراني على أوكرانيا يتواصل حتى الآن، وفقا لخبر عاجل بثته القناة منذ قليل، وأضاف مراسل العربية في كييف، أن هناك حالة قلق مستمرة في الشارع الأوكراني خوفا من غزو روسي.

 

وفى وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها لفرض إجراءات سريعة وشديدة على روسيا ردا على أى عمل عسكرى ضد أوكرانيا.


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