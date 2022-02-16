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الاستخبارات العسكرية العراقية تلقى القبض على أحد الإرهابيين فى الأنبار

الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:47 م
الاستخبارات العسكرية العراقية تلقى القبض على أحد الإرهابيين فى الأنبار الجيش العراقى -أرشيفية
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة أبو جير بمدينة الرمادى بمحافظة الأنبار، وذلك ضمن مساعي الاستخبارات لملاحقة ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 38.

 

فى سياق آخر، كشف مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء، عن إصدار الجهات العليا توجيهات بإطلاق النار على أى طائرة مسيرة تحلق فوق سماء محافظة ذى قار الواقعة فى جنوب البلاد.

 

وأفاد المصدر فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، بأن "هذا يأتى عقب رصد طائرات مسيرة بالقرب من سجن الحوت المركزى الواقع فى محافظة ذى قار بجنوب البلاد.

 

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ـ انسحاب الطائرات عقب التحليق لفترة من الوقت"، مضيفا أن "الجهات العليا أصدرت أوامر بإطلاق النار على الطائرات في حال رصد أي عمليات تحليق جديدة".

 

ويأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه محافظ ذي قار محمد الغزي على أهمية عدم الانزلاق نحو مربع الفوضى في المحافظة الواقعة جنوب العراق.


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