اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الاستخبارات العراقية تحبط عملية تفجير أبراج للطاقة الكهربائية بمحافظة صلاح الدين

الأربعاء، 16 فبراير 2022 03:52 م
الاستخبارات العراقية تحبط عملية تفجير أبراج للطاقة الكهربائية بمحافظة صلاح الدين الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأربعاء، عن إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين.
 
وقالت الوكالة في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على ركائز البرجين في خط نقل كهرباء قيارة - كركوك بالتحديد برج 51 و52.
 
وأضافت أنه تم الاتصال بالجهد الهندسي التابع لقيادة عمليات صلاح الدين لتفكيك العبوات، وتمت معالجتهما موقعيًا دون وقوع أي حادث يذكر.

الاستخبارات العراقية

ابراج للطاقة

صلاح الدين

تفجير

كركوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة