اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:17 ص
أكرم القصاص
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الإحصاء: 75.5% ارتفاعا بالصادرات المصرية لبلجيكا خلال الـ11 شهرا الأولى من 2021

الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:02 ص
الإحصاء: 75.5% ارتفاعا بالصادرات المصرية لبلجيكا خلال الـ11 شهرا الأولى من 2021 الصادرات المصرية
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية مسجلة 411.6 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 234.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 75.5%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من بلجيكا 1.6 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 937.1مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 71.1%.

 

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا لتصل إلى 2 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 72 %. وبلغت قيمة الاستثمارات البلجيكية في مصر 246.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 85.9 مليون دولار خلال نفس العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 187.3%.

 

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة بلجيكا 26.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 24.5 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات البلجيكيين العاملين في مصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 1.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 13.6 %. وسجل عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان بلجيكا 11.6 مليون نسمة عام 2021


جهاز الإحصاء

الإحصاء

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الصادرات المصرية

الصادرات المصرية لبلجيكا

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