الأمم المتحدة: العوامل البيئية تؤدى لوفاة 13 مليون شخص حول العالم سنويا

ريهام عبد الله

كشفت الأمم المتحدة، أن أزمات المناخ، تضر بصحة البشر، من خلال تلوث الهواء وانعدام الأمن الغذائى، وغيره، مشيرة إلى أن العوامل البيئية تؤدى لوفاة 13 مليون شخص حول العالم كل عام، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "تضر آثار أزمة المناخ بصحة الناس من خلال تلوث الهواء والأمراض والظواهر الجوية المتطرفة وانعدام الأمن الغذائي، كل عام، تؤدى العوامل البيئية إلى وفاة حوالى 13 مليون شخص، اعملوا الآن لحماية الناس والكوكب".



الأمم المتحدة

وقال الموقع الرسمى للأمم المتحدة: "للحفاظ على مناخٍ صالحٍ للعيش، يجب خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى صافي صفري بحلول عام 2050، وبينما يجب أن تأتي التغييرات الكبيرة من الحكومات والشركات، فإن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون غير ممكن بدون مشاركة المواطنين - وخاصةً في الاقتصادات المتقدمة".

وتابع :"حملة "اعملوا الآن" هي حملة الأمم المتحدة للعمل الفردي بشأن تغير المناخ والاستدامة، يمكن لكل فرد منا المساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والعناية بكوكبنا؛ ومن خلال اتخاذ خيارات ذات تأثيرات أقل ضررًا على البيئة، يمكننا المساهمة في إيجاد الحلول والتأثير في إحداث التغيير، استخدم التطبيق لتسجيل أفعالك والمساهمة في العد العالمي".

وفى سياق آخر، أحيت الأمم المتحدة، اليوم العالمى لسرطان الأطفال، مشيرة إلى أن عدد المصابين به كل عام، حوالى 400 ألف طفل ومراهق، وقالت عبر حسابها الرسمى بتويتر :"كل عام يصاب حوالي 400 ألف طفل ومراهق بالسرطان، يمكن علاج معظم أنواع سرطان الأطفال عن طريق الأدوية وغيرها من أنواع العلاج، بما في ذلك الجراحة والعلاج الإشعاعى".