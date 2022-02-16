اعتماد مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية على المستوى القومى

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إعتماد مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لديوان عام محافظة الشرقية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإدراجه ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي وذلك حتي نهاية العام الجاري 2022م.



جاء ذلك خلال لقاءه الدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية والأستاذ ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالديوان العام في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام.



وخلال اللقاء قدمت الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية لمحافظ الشرقية شهادة إعتماد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالديوان العام وإدراجه ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة علي المستوي القومي في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي وذلك ضمن المحافظات الخمس الأولى على مستوى الجمهوريه الذين حصلوا على هذا الإعتماد .



ومن جانبها أوضحت الدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي و تنمية الموارد البشرية أن إعتماد مركز التدريب وتنميه الموارد البشريه من الجهاز المركزي للتنظيم والأداره ضمن المراكز القوميه المعتمده في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي جاء بعد إستيفاء المركز لمعايير الإعتماد والمحددة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والتي جاءت على النحو التالي...



· توافر بنية تحتية قوية من قاعات تدريبيه متنوعه وشاشات عرض وأجهزة حاسب آلي ، فضلاً عن الإمكانيات التدريبية اللازمة.



· إحتواء المركز على مدربين معتمدين.



· وجود خطة تدريبية قائمة على تقييم الاحتياجات التدريبية الفعلية للمحافظة ومنها (تدريب المدربين- برامج تدريب القيادات برامج إدارة وسطى واشرافيه - برامج بداية مستوى وظيفي - برامج الإدارات المتخصصة)



· أن يكون للمركز هيكل تنظيمي معتمد من داخل المحافظة وله لائحة ماليه قانونية.



يذكر أن مركز التدريب وتنميه الموارد البشريه التابع لديوان عام محافظة الشرقيه قام بالشراكة مع البورد الدولي للمدربين المعتمدين لتقديم الدورة التدريبية الدولية لتدريب المدربين ، فضلاً عن الشراكة مع icdl arabia لتقديم دورات icdl رخصة القيادة الدولية للحاسب الآلي.



بالإضافة إلى إعتماد المركز من المجلس الأعلى للجامعات كأول مركز تدريبي خارج الجامعات المصريه يختص بعقد وإقامة الدورات التدريبية الخاصة بالتدريب على أساسيات التحول الرقمي وتقديم شهادة معتمده من المجلس.



هنأ محافظ الشرقية فريق العمل المشارك في الحصول علي شهادة الاعتماد ، مؤكداً إستمرار دعم المحافظة لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر لدعم جهاز إداري كفء وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية ومدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.











