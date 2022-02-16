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استمرار العمل فى تطوير مدينة إسنا التاريخية ومعبد خنوم الفرعونى (صور)

الأربعاء، 16 فبراير 2022 06:00 ص
استمرار العمل فى تطوير مدينة إسنا التاريخية ومعبد خنوم الفرعونى (صور) خطة تطوير إسنا التاريخية مستمرة بإزالة المنازل المتهالكة حول معبد خنوم
الأقصر - أحمد مرعى

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رصدت كاميرا اليوم السابع استمرار العمل فى المشروع القومى وخطة تطوير إسنا التاريخية، عبر بدء عمليات الإزالات للمنازل المتهالكة والتى تحيط بمعبد إسنا بمساحة 2074 مترا، وذلك ضمن خطط تطوير المدينة التاريخية الذي يجرى على قدم وساق برعاية وزارة السياحة والآثار، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر.

وتم البدء فى العمل استمرارا للعمل فى مشروع مدينة إسنا التاريخية والتراثية، والبدء فى إحياء مدينة إسنا التاريخية فى منطقة معبد اخنوم، وإزالة منطقة خلف المعبد، وعمل ساحة كبيرة للمعبد ومركز ثقافى متطور ومنطقة كافيهات عالمية، وتطوير وترميم وتأهيل منطقة المعبد والممشى السياحى الجديد.

 

خطة تطوير إسنا التاريخية مستمرة بإزالة المنازل المتهالكة حول معبد خنوم (1)
خطة تطوير إسنا التاريخية مستمرة بإزالة المنازل المتهالكة حول معبد خنوم (1)

 

خطة تطوير إسنا التاريخية مستمرة بإزالة المنازل المتهالكة حول معبد خنوم (2)
خطة تطوير إسنا التاريخية مستمرة بإزالة المنازل المتهالكة حول معبد خنوم (2)

 

خطة تطوير إسنا التاريخية مستمرة بإزالة المنازل المتهالكة حول معبد خنوم (3)
خطة تطوير إسنا التاريخية مستمرة بإزالة المنازل المتهالكة حول معبد خنوم (3)

 

خطة تطوير إسنا التاريخية مستمرة بإزالة المنازل المتهالكة حول معبد خنوم (5)
خطة تطوير إسنا التاريخية مستمرة بإزالة المنازل المتهالكة حول معبد خنوم (5)

 


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