اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ارتفاع وانخفاض وعدم استقرار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد

الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:00 ص
ارتفاع وانخفاض وعدم استقرار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل ، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء .
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15  فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء  16  فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 10 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17  فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18  فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة السبت 19  فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 12 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 19 درجة الصغرى 14 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 20  فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 16 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: عدم استقرار بالطقس من الجمعة وبيان تفصيلى بالحالة خلال ساعات

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:54 ص

الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وأجواء معتدلة بالعاصمة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:42 ص

بعد تحذيرات الأرصاد.. المرور يستعد للشبورة خلال الأيام المقبلة.. طوارئ بغرف العمليات ومراقبة حركة السيارات لرصد أماكن الزحام.. تخصيص أرقام إغاثة لاستقبال البلاغات.. وتحذيرات من تجاوز السرعات المقررة على الطرق

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:00 ص

الأرصاد تحذر: أمطار وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة من الجمعة إلى الأحد

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:54 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة