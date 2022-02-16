أمين عام الناتو: لم نلحظ أى علامات على خفض التصعيد من جانب روسيا

كتب أحمد عرفة

قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن الحلف يرحب بكافة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة مع روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف: لم نلحظ أي علامات على خفض التصعيد من جانب روسيا، موضحا أن روسيا لديها حشود عسكرية في أوروبا تعد الأكبر منذ الحرب الباردة.

وأضاف أمين عام الناتو: قدمنا اقتراحات إلى روسيا لخفض التوتر ولكن لم نتلق أي رد، لافتا إلى أن تعزيز القدرات الدفاعية للحلف ليس تهديدا لروسيا، قائلا: التعزيزات العسكرية في شرق أوروبا هدفها مواجهة التهديدات الروسية.

وتابع أمين عام الناتو: موسكو تتحدى المبادئ الأساسية للحفاظ على الأمن الجماعي، مشيرا إلى أن وزراء الدفاع في الحلف ناقشوا تحديث روسيا لترسانتها النووية.

وقال أمين عام الناتو: روسيا أظهرت استعدادها لتحدي مبادئ أمننا ومن حق الحلف الدفاع عن نفسه، موضحا أن روسيا لوحت باستخدام القوة ضد جيرانها.

وأضاف أمين عام الناتو، أن الوجود العسكري للحلف في شرق أوروبا هدفه مواجهة تهديدات روسيا، متابعا: مستعدون للإصغاء والحوار حول المخاوف الأمنية الروسية.