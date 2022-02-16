أسعار الذهب ترتفع جنيهين فى التعاملات الصباحية وعيار 21 يسجل 810 جنيهات للجرام

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع بقيمة جنيهين فقط خلال التداولات الصباحية، بعد ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1855 دولار ، مقابل سعر بلغ 1846 دولار مساء أمس، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم :

عيار 24 سجل 925.25 جنيه.

عيار 21 سجل 810 جنيهات.

عيار 18 سجل 764.25 جنيه.

الجنيه الذهب 6840 جنيها.

سعر الذهب أمس أسعار الذهب اليوم في مصر بدأت التعاملات أمس على ارتفاع بحوالي 6 جنيهات لترتفع لمستويات 817 جنيها للجرام من عيار 21 ثم أخذت الأسعار في التراجع لتسجل مستويات 810 دولار ليخسر الذهب حوالي 7 جنيهات، وخلال التعاملات المسائية هبط الذهب جنيهين إلي مستويات 808 جنيها للجرام.

ماذا يحدث في أسواق الذهب ولماذا كل هذه التغيرات بين الارتفاع والهبوط؟، أسواق المعادن الثمينة تعتبر ترمومتر حساس يتأثر بشكل مباشر بما يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات وكذلك الأحداث الاقتصادية والسياسية، ومع اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة عقب تصريحات عن اقتراب موعد الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية

واندفع التجار لشراء الذهب، وتخلصوا من الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم، حيث هبط مؤشر داو جونز 170 نقطة، كما تراجع أيضًا مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، وما زالت التوترات الجيوسياسية قائمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث أمر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين بإغلاق السفارة الأمريكية في كييف بأوكرانيا، وأشار إلى تسارع كبير في حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية من أجل الإغلاق.

الذهب بدأ يتراجع مع الاتجاه لجني الأرباح بعد قفزات كبيرة في المعدن الأصفر خلال جلسات التداول الجمعة الماضية، وبعد تسجيله مستويات اقتربت من 1880 دولار، اتجه بعض حائزي المعدن لجني الأرباح والاستفادة من السعر المرتفع .