أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-2-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 247 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 729.172 مليار جنيه.



إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العربية للصناعات الهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الدولية للأسمدة والكيماويات، القناة للتوكيلات الملاحية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، مطاحن وسط وغرب الدلتا. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العربية للصناعات الهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الدولية للأسمدة والكيماويات، القناة للتوكيلات الملاحية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، مطاحن وسط وغرب الدلتا.

البورصة تربح 247 مليون جنيه تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 247 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 729.172 مليار جنيه. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 247 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 729.172 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 281.7 مليون ورقة مالية بقيمة 705.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.8 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.1%، والعرب على 7.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 10.8 ألف جنيه، 14.2 مليون جنيه، 51.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 30.5 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 11568 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13751 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4568 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2992 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4542 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1162 نقطة.

وصعدت أسهم 209 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 101.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.18%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 80 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.52%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.301 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.51%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.276 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.15%.

- بنك كريدي أجريكول مصر بسعر إغلاق 8.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 11.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.46%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 27.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.57%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 16.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.76%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.15%.