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"آثار أسوان": تشغيل منظومة حجز التذاكر الإلكترونية بـ 4 مواقع أثرية

الأربعاء، 16 فبراير 2022 07:00 ص
"آثار أسوان": تشغيل منظومة حجز التذاكر الإلكترونية بـ 4 مواقع أثرية معبد أبوسمبل
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أنه تم تشغيل نظام حجز التذاكر الإلكترونية للمواقع الأثرية، ضمن خطة وزارة السياحة والآثار لتطبيق منظومة التحول الرقمى.
 
 
وأضاف مدير عام آثار أسوان والنوبة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك 4 مواقع أثرية تم تشغيل المنظومة الإلكترونية فيها كمرحلة أولى، وهى: "المسلة الناقصة ومتحف النوبة ومعبدى فيلة وأبوسمبل"، ومنتظر تعميم المنظومة فى باقى المواقع الأثرية الأخرى.
 
 
وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، بأن المنظومة تتيح للسائح فرصة حجز تذاكر الدخول للمواقع الأثرية من خلال استخدام ماكينة الحجز الإلكترونى الموجودة أمام المعابد والمواقع الأثرية المراد زيارتها، ويمكن للسائح اختيار طريقة الدفع الإلكترونى والتى يتم ربطها على الشبكة الموحدة بنظام واحد على نطاق الجمهورية.
 
 
وفى سياق آخر، تستعد منطقة آثار أسوان والنوبة لفاعليات ظاهرة تعامد الشمس على قدس فى معبد أبوسمبل والمقرر حدوثها 22 فبراير الجارى، من خلال النظافة الميكانيكية والكيميائية للمعبد والتأكد من صيانة الأجهزة الأمنية x ray وكاميرات المراقبة ومنظومة الإضاءة وتهذيب المساحات الخضراء.

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