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وفاة الأب يوحنا قلته المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:38 ص
وفاة الأب يوحنا قلته المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك الأب يوحنا قلته
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية صباح اليوم الثلاثاء، وفاة صاحب النيافة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للاقباط الكاثوليك.

وذكرت الكنيسة الكاثوليكية فى بيان لها أنها ستعلن عن ترتيبات صلاة الجناز في اقرب وقت.

وأحيت الكنيسة الكاثوليكية، أمس الإثنين، ذكرى رحيل الطوباوي فينتشنزو فيلار ديفيد الشهيد.

وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلا:ولد فينتشنزو فيلار ديفيد في 28 يونيو عام 1889م، فى مانيسيس، بإسبانيا، وهو الأصغر من بين ثمانية أطفال لعائلة مسيحية عميقة، تمتلك مصنعًا للسيراميك ذا شهرة عالمية. تلقى تعليمه على يد علماء الأحياء في فالنسيا.

وتابع: درس الهندسة الصناعية في برشلونة وهناك قام بالعديد من الأعمال الرسولية والاجتماعية تحت إرشاد أحد الكهنة اليسوعيين. عاد إلى مانيسيس، وعمل في مصنع السيراميك، إنه يعامل موظفيه مثل الأصدقاء الحقيقيين، ويساعدهم عندما يستطيع، ويزورهمعندما يمرضون. عند وفاة والده وبعد الانتهاء من دراسته، تم تعيينه مديرًا لشركة الخزف.

 

 

 

 


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