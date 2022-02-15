وفاة أقدم رئيس مجلس محلى سابق على مستوى الجمهورية.. ومحافظ كفر الشيخ ينعيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المهندس السعيد هميسه، رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة كفر الشيخ السابق، والذي وافته المنية اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

يعد المهندس السعيد هميسه، أقدم رئيس مجلس محلي على مستوى الجمهورية، حيث استمر رئيسا للمجلس المحلي لمحافظة كفر الشيخ، لمدة 24 عاما متواصلة، كما عاصر خلالها 8 محافظين آخرهم اللواء أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ الأسبق، ويعتبر من القيادات السياسية والمحلية التي لها باع طويل في المحليات، وخبرة متميزة، كما كان يتميز بحسن الخلق، وسيرته العطرة، وكان مرجعاً يعود له العديد من المحافظين السابقين فيما يخص المحليات.