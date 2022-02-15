وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع وزير الطاقة الأردنى

كتبت - مروة الغول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع المهندس صالح الخرابشى وزير الطاقة والموارد المعدنية الأردنى على هامش مؤتمر ومعرض إيجبس الدولى للبترول 2022.

وأوضح الملا أنه تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين البلدين فى مجال الغاز الطبيعى فى ظل الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائى والناجح على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أن المباحثات شملت أيضاً الاتفاق على أهمية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للتسهيلات المتاحة فى البلدين، وإيجاد نوع من التكامل ووضع استراتيجية ثنائية تهدف إلى دعم اواصر التعاون المشترك.

وقدم وزير الطاقة الأردنى التهنئة للمهندس طارق الملا على نجاح المؤتمر والمعرض الدولى للبترول فى دورته الحالية، والذي يعد نجاحه تعبيراً عن متانة العلاقة الاستراتيجية القوية والتاريخية التى يطمح ازدهارها في مجالات أخرى لدعم وزيادة التعاون المشترك والسعى دائما إلى تحقيق الأفضل، وأشار إلى أهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالى فى مرحلة التحول الطاقى وقضايا الطاقة الخضراء والتي ستكون احد المجالات المهمة لدعم التعاون بين البلدين.