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وزير الإسكان يُصدر 14 قراراً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:43 ص
وزير الإسكان يُصدر 14 قراراً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة حملات ازاله التعديات - ارشيفية
كتب أحمد حسن

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قراراً إدارياً جديداً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – أسوان الجديدة – الفشن الجديدة – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثالثللساحل الشمالي الغربي – برج العرب الجديدة)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواعالمخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون، واستيداء لحق الدولة.
 
ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات. 
 
تجدر الإشارة، إلى أن التعديات ومخالفات البناء والإشغالات التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء  بدون سند قانوني، أوعدم الحصول على تراخيص بناء،  وتمثلت في وضع يد وإقامة مبانٍ " أرضي + أول" وأرضي فقط ومحال وأسوار ومخازن ومبانٍ إدارية واستراحات وأنشطة أخرى مخالفة ببعض قطع الأراضي، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

قرارات ازاله

مشروعات الاسكان

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