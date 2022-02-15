اليوم السابع
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وزيرة البيئة تبحث مع المدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية التعاون المشترك

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:05 م
وزيرة البيئة تبحث مع المدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية التعاون المشترك الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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التقت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فاتح بيرول المدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية لبحث التعاون المشترك وإمكانيات الوكالة للمشاركة فى قمة تغير المناخ (COP27) والتى تستضيفها مصر نهاية العام الجارى بشرم الشيخ من خلال تقديم الدعم الفنى والخبرة فى تحويل الطاقة، وذلك على هامش معرض مصر الدولي للبترول.
 
وأكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء، أن مصر على أتم استعداد لاستقبال واستضافة قمة المناخ المقلبة وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء كما توجد 3 لجان تعمل حاليًا وهى لجنة سياسية فنية وأخرى تنظيمية ولوجستية ولجنة خاصة بالماليات ويقوم برئاسة المؤتمر والتنسيق له وزيرا الخارجية والبيئة.
 
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر على الجانب الوطني لديها استراتيجية وطنية للتصدى بفاعلية لآثار وتداعيات التغير المناخي وتعمل على تحديث وتطوير مساهماتها المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات ونعمل أكثر على تطوير الطاقة المتجددة ولدينا استراتيجية الهيدروجين الأخضر بقيادة وزير الكهرباء والطاقة، مضيفة أننا نود أن نطلق مبادرة أو مبادرتين حول التحول للطاقة حيث بحثت إمكانية تطوير ذلك من خلال تقديم الدعم الفني والخبرة.
 
كما أكدت وزيرة البيئة أننا نهدف فى مؤتمر تغير المناخ (COP27) تنفيذ قرارات جلاسكو من الشركاء وتحقيق أهداف التكيف، والعمل على دعم الدول النامية في أفريقيا بمساعدة الدول المتقدمة من خلال التمويل.
 
من جانبه، أشار فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ (COP27) لتمثيل أفريقيا، مبديا استعداد الوكالة لمساعدة مصر فى تنظيم واستضافة هذا الحدث الهام وتقديم الدعم الفني والخبرات لمصر فى الموضوعات الخاصة بقطاع الطاقة، مشيرا إلى أنه خلال قمة المناخ القادمة (COP27) سيكون الهدف هو وضع بعض الاستثمارات فى مجال التكيف.

البيئة

التنمية المستدامة

الطاقة الجديدة

التغير المناخى

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