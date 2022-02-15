اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:10 م
أكرم القصاص
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هل يتأثر نمو الأجنة عند تعرض الأم للمعادن؟.. دراسة تجيب

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:00 م
هل يتأثر نمو الأجنة عند تعرض الأم للمعادن؟.. دراسة تجيب الاجنة
فاطمة ياسر

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هل يؤثر تعرض الأم خلال الحمل للمعادن علي الجنين؟.. الإجابة نعم حيث كشفت دراسة  بقيادة كلية دارتموث، أن نمو جنين  يرتبط بالصحة المستقبلية له، فعند ولادة أطفال ذو حجم صغير يصبح لديهم معدلات أعلى من وفيات  حديثي الولادة، كما أنهم يصبحون أكثرعرضة للإصابة بضعف الإدراك في الطفولة وأمراض القلب والأوعية الدموية في الكبر.

ونشرت هذه الدراسة في جريدة " ميديكال إكسبريس" وأثبتت تعرض الأم خلال الحمل للمعادن السامة من مصادر مثل الطعام الملوث ومياه الشرب والهواء والغبار الملوث حيث تعبر هذه الملوثات المشيمة وتغير وظيفتها وتسبب في تعرض الجنين للعديد من المشاكل.

وأوضحت مؤلفة الدراسة الدكتورة  كاتلين هاو، الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة في كلية جيزل للطب في دارتموث،  أن الحد من التعرض للمعادن السامة خلال الحمل، تحافظ علي صحة الجنين وهو داخل الرحم، وأيضا تحميه من الأمراض عند الولادة.

وتقول الدكتورة  أنه خلال البحث عن المعادن التي تؤثر علي نمو الجنين ثبت أن معدن  الأنتيمون  مرتبطا بانخفاض الوزن عند الولادة ، ولذا فهو  يؤثر سلبا على نمو الجنين.

دراسة عن الأجنة
دراسة عن الأجنة

 


الاجنة

تعرض الاجنة

اصابة الاجنة

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