هل تريدين تخفيف ألم الظهر أثناء الحمل؟.. 3 نصائح بسيطة قد تساعدك

كتبت فاطمة خليل

آلام الظهر من أكثر الشكاوى شيوعًا بين النساء الحوامل ولها تأثير سلبي محتمل على حياتهن فيما بعد، ولكن يمكن التعامل مع آلام الظهر أثناء الحمل بعدة طرق أبرزها تصحيح وضعية الجلوس أو النوم، في هذا التقرير نقدم تعديلات بسيطة على نمط الحياة لتخفيف ألم الظهر أثناء الحمل، بحسب موقع "Health".

آلام الظهر أثناء الحمل

تعد آلام أسفل الظهر أثناء الحمل من أكثر الأسباب شيوعًا التي تجعل النساء يأخذن إجازة من عملهن كما يؤدي هذا إلى زيادة فرص الولادة القيصرية.

يمكن أن يكون الألم إما هرمونيًا أو ناتجًا عن الإجهاد أو بسبب الاضطرابات المرضية المصاحبة مثل الانزلاق الغضروفي. يمكن أن يكون بسبب زيادة الوزن أثناء الحمل، وهو ما يزيد من ميل السيدات للانحناء للخلف.

تمتد عضلة البطن عند السيدة الحامل كثيرًا لتلائم نمو الرحم كل هذا يسبب إرهاقا للعضلات ويضع عبئا إضافيا على العمود الفقري مما يضغط على الظهر.

هرمون ريلاكسين، وهو هرمون مهم يتم إفرازه أثناء الحمل 10 مرات أكثر عن المعدل الطبيعي، قد يسبب هذا الهرمون التراخي وعدم الراحة ليس فقط في المفاصل، ولكن في الظهر بالكامل.

يمكن أن يكون ألم الظهر إما في منطقة الحوض الأمامية ، أو حزام الحوض بالكامل الذي يشمل منطقة أسفل الظهر، وهي أسفل الظهر الخلفي وكذلك الجانب الجانبي.

يمكن أن يكون الألم أحادي الجانب وثنائي ويمكن أن ينتشر إلى الفخذين أو الساق يعتبر ألم الحوض الأمامي أكثر شيوعًا مقارنةً بالألم الخلفي يمكن تمييز نوع الألم وأصله عن طريق إجراء فحوصات على المرأة.

عرق النسا وهو حالة شائعة ، نادر الحدوث أثناء الحمل ويحدث فقط في 1 ٪ من الإناث لذلك ، فإن التشخيص والعلاج المبكر يعطي الأم نتائج أفضل.

تشمل عوامل الخطر لمثل هذا الألم في الظهر تاريخ آلام أسفل الظهر أثناء الحمل السابق، وتاريخ حدوث صدمة أو سقوط سابق، وتاريخ الألم أثناء الحيض، وفرط حركة المفاصل.

نصائح لتجنب آلام الظهر أثناء الحمل



1. حافظي على وضعية مناسبة أثناء أداء المهام اليومية



* استخدام كرسي جيد يدعم الظهر.

* لا ينصح بالجلوس والاستلقاء لفترات طويلة، ويجب أن تكون هناك حركة مستمرة للأطراف بعد كل 25 دقيقة.

* يجب أن تمارس المرأة تمارين اليوجا والأيروبكس يجب تعلم وفعل تمارين مثل كيجل ، وإمالة الحوض، وتمارين الإطالة ، وتمارين إطالة الظهر ، وتمارين التنفس.

* تعلم كيفية رفع الوزن الخفيف دون الضغط على الظهر.

* ضعي مسند ظهر على سريرك، تعرفي على الأسلوب المناسب للدخول والخروج من السرير للحفاظ على الوضع المناسب للعمود الفقري.

2. العلاجات المنزلية لألم أسفل الظهر

* المشي الصباحي أو السباحة

* دعم ظهر جيد أثناء الجلوس

* الاستراحة بعد الظهر

للتحكم في الألم حول منطقة الحوض، قلل من الأنشطة مثل التسلق والجري التي تزيد الألم ، ودعم الساقين أثناء الاستلقاء باستخدام وسادة تحت القدمين، وتجنب الانحناء المفرط للوركين والعمود الفقري.

استخدام الأحزمة بعد استشارة الطبيب للتحكم في آلام أسفل الظهر أو الحوض في حالة آلام الظهر الحادة ، فقط استريحي تمامًا ولا تمارسي الرياضة على الإطلاق.

3. نصائح لوضعية جلوس ووقوف صحيحة

* عند الحديث عن وضعية الجسم ، قفِ مستقيمة حتى يتم شد عضلات البطن السفلية.

* الوزن

يجب أن يتم توزيع الوزن بالتساوي على كلا القدمين. تجنبي الانحناء على جانب واحد ، وتجنبي استخدام الوسائد الكبيرة أثناء الجلوس التي يمكن أن تسبب تقوس الظهر ، ولا تنحني أو تتقاطع مع ساقيك.

* تجنبي الكعب العالي وقومي بشراء الأحذية الكبيرة ذات الكعب المنخفض، ولا تشتري أحذية مسطحة بالكامل.

* تجنب الحركات المفاجئة.

* تجنب رفع الأوزان الثقيلة أو تحريك الأثاث

* حاولي اتباع أوضاع النوم المناسبة أثناء الحمل إما أن تنام على جانب واحد مع وسادة بين الساقين ووسادة خلف الظهر.

* لا ينصح بالاستلقاء بشكل مستقيم أثناء الحمل.

يمكن أيضًا أن يساعد التدليك والتمدد وضغط الماء الساخن والوخز بالإبر في تقليل الألم.