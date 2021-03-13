كل ما تريد معرفته عن عرق النسا .. لا يقتصر على الظهر فقط

نهير عبد النبى

عرق النسا هو الاسم الذي يطلق على الألم الناجم عن تهيج العصب الوركي، ويمكن لأي شيء يزعج هذا العصب أن يسبب ألمًا يتراوح من خفيف إلى شديد، و عادة ما يحدث عرق النسا بسبب العصب المضغوط في أسفل العمود الفقري.

في كثير من الأحيان، يتم الخلط بين مصطلح "عرق النسا" وآلام الظهر العامة، ومع ذلك لا يقتصر عرق النسا على الظهر فقط، فالعصب الوركي هو أطول وأوسع عصب في جسم الإنسان يمتد من أسفل الظهر، عبر الأرداف ، وأسفل الساقين ، وينتهي أسفل الركبة مباشرة.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن عرق النسا وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

س: ما هى أعراض عرق النسا؟



1: خدر في الساق على طول العصب.

2: الإحساس بوخز (دبابيس وإبر) في القدمين وأصابع القدمين.

3: يمكن أن يتراوح هذا الألم في شدته وقد يتفاقم بالجلوس لفترات طويلة.





س:ما هي علاجات عرق النسا؟



1: مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين ، والتي يمكن شراؤها أيضًا عبر الإنترنت .

2: تمارين مثل المشي أو تمارين الإطالة الخفيفة.

3: تساعد حزم الضغط الساخنة أو الباردة على تقليل الألم هم متاحون للشراءعبر الإنترنت . غالبًا ما يكون من المفيد التبديل بين الاثنين.

4: ليست كل المسكنات مناسبة للجميع، يجب أن يتأكد الأفراد من مراجعة الخيارات مع طبيبهم.

س: ما هى أسباب عرق النسا؟



عرق النسا هو عرض شائع للعديد من الحالات الطبية المختلفة ومع ذلك ، فإن ما يقدر بنحو 90 في المائة من الحالات ناتجة عن القرص الغضروفي (المنزلق)، ومن أبرز الاسباب الاخرى

1:تضيق العمود الفقري القطني ، تضيق الحبل الشوكي في أسفل الظهر.

2:الانزلاق الفقاري حالة ينزلق فيها القرص للأمام فوق الفقرة الموجودة تحته.

3:الأورام الموجودة في العمود الفقري قد تضغط على جذر العصب الوركي.

4:العدوى تؤثر في نهاية المطاف على العمود الفقري.

س: طرق الوقاية من عرق النسا؟

في بعض الحالات ، يمكن منع عرق النسا هناك العديد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تقلل من فرص تطويره ، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتأكد من استخدام الوضع المناسب عند الوقوف والجلوس في وضع مستقيم ورفع الأشياء.