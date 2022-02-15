اليوم السابع
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هانى ضاحى: بعد 2013 استهدفنا تصحيح مسار نقابة المهندسين وعودتها كذراع لمشروعات الدولة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:45 م
هانى ضاحى: بعد 2013 استهدفنا تصحيح مسار نقابة المهندسين وعودتها كذراع لمشروعات الدولة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين
الدقهلية – شريف الديب

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شهدت مدينة طلخا فى محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا انتخابيا للمهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين الحالى والمرشح فى الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الجارى على منصب النقيب بالنقابة العامة للمهندسين. حضر المؤتمر عدد من القيادات النقابية.

قال المهندس هانى ضاحى إن نقابة المهندسين تضم 830 ألف عضو، والأعداد فى تزايد مع تخرج دفعات جديدة كل عام، وبعد 2013 كان لنا هدف رئيسى وهو تصحيح المسار وعودة النقابة لتكون ذراعا لمشروعات الدولة طبقا لنص القانون الذى ينص فى مادته الأولى والثانية على أن تكون نقابة المهندسين جهة استشارية فى تخصصها، وهذا ما اشتغلنا عليه مع زملائنا فى النقابات الفرعية، وتم التفاعل مع أجهزة الدولة المختلفة فيما يخص عدة قوانين، كان أهمها قانون التصالح وقانون الاشتراطات البنائية، وتم تنظيم اجتماعات وتم توجيه الدعوة لرئيس الوزراء والوزراء المختصين وهم الإسكان والتنمية المحلية التعليم العالى ونقابة المهندسين.

وكان قد أكد أن من المهم أن يكون هناك ملف جميعنا نهتم به في المرحلة القادمة وهو ملف شباب المهندسين، وعندما ننظر لقيادات مصر والمهندسين المتواجدين في نقابة المهندسين نجد أن الشباب يمثل أكثر من 50% من عضوية النقابة وهو مسئولية في 3 محاور.
 
وأشار هاني ضاحي، إلي أن 3 محاور  مثل حديثي التخرج وزيادة قدرتهم الفنية لتجهيزهم لسوق العمل ومحاولة إيجاد فرص عمل من خلال الشركات العاملة في المجال الهندسي، بالإضافة إلى توفير الخدمات النقابية مثل الرعاية الصحية والدورات التدريبية، وعقدنا بروتوكول تعاون مع وزارة القوى العاملة، ومنحنا 1000 منحة تدريب لمهندسين متخصصين التي  في نهاية الدورة يحصل المهندس من خلالها على شهادة بمزاولة مهنة في هذا التخصص.

مؤتمر انتخابي هانى ضاحى

نقيب المهندسين

انتخابات نقابة المهندسين

المهندس هانى ضاحى

نقابة المهندسين

قانون التصالح

قانون الاشتراطات البنائية

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