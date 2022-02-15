هانى ضاحى: استلمنا نقابة المهندسين فى 2018 وعجز صندوق المعاشات 222 مليون جنيه

الدقهليه شريف الديب

أكد المهندس هاني ضاحى، نقيب المهندسين ، ووزير النقل السابق، إن نقابة المهندسين كان لها دور مهم في ملف التصالح، ودخلنا في حل بعض المشكلات ووقعنا مؤخرا تعاونا بين مؤسسات بالدولة لتسريع وتيرة العمل في ملف تصالحات البناء وإنجاحه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده ضاحي بالدقهلية اليوم لعرض برنامجه الانتخابي، على مهندسين الدقهلية ، فى إطار إجراء انتخابات النقابة والمقرره إجراؤها الشهر القادم لاختيار النقيب بالنقابة العامة للمهندسين.

وقال ضاحي والمرشح على رأس قائمة مهندسون فى حب مصر، أنه عندما استلم النقابة كان هناك عجز فى صندوق المعاشات بلغ 222 مليون جنيه، فى 2018 وكان هذا تحديًا كبيرًا أمامنا ، واتخذنا بعض الاحراءات لتنمية موارد الصندوق وتحقيق توازن كبير بين المصروفات والإيرادات، مؤكدا على أنه وصلنا لفائض في العام الأول 187 مليون جنيه ، وفي السنة الثالثة بلغ الفائض 620 مليون جنيه.