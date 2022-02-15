نقيب المهندسين: طرح مشروع كفر ربيع للاستثمار وإعادة تشغيل مصنع المكرونة

الدقهلية: شريف الديب

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أنه تم الانتهاء من مشروع كفر الربيع التابع لنقابة المهندسين، وتم العمل من خلال مجموعات شكلها المكتب الفنى لدراسة عدة مشروعات لنقابة المهندسين، منها المجمع الصناعي بكفر ربيع بالمنوفية، ومصنع المكرونة، بهدف الاستغلال الأمثل لتلك الأصول حتى تدر عائدا على النقابة، موضحًا أنه تم الانتهاء من المشاكل الخاصة بالبنية الأساسية، ما يجعله جاهزًا للاستثمار، وتم طرحه للاستثمار بالمشاركة مع النقابة.

ولفت ضاحي، إلى أن الهدف الأساسي من النقابة هو مزاولة المهندسين لمهنتهم، بالإضافة إلى جعل إدارة المشروعات الصناعية من قبل مهندسين متخصصين، حتى تعود بأكثر فائدة على صندوق المعاشات والنقابة، مشيرًا إلى أن ذلك قد حدث بالفعل.

وأضاف، أن مصنع المكرونة الخاص بنقابة المهندسين، كان يواجه مشكلة، حيث تم إغلاقه الـ5 خطوط إنتاج منذ سنوات، منوهًا إلى أنه تم إجراء الكثير من عمليات الصيانة به، واستقرت الموافقات على تشغيل 3 خطوط إنتاج.

وأوضح هاني ضاحي، أن من المهم أن يكون هناك ملف جميعنا نهتم به في المرحلة القادمة وهو ملف شباب المهندسين، وعندما ننظر لقيادات مصر والمهندسين المتواجدين في نقابة المهندسين نجد أن الشباب يمثل أكثر من 50% من عضوية النقابة وهو مسئولية في 3 محاور.

وأشار هاني ضاحي، إلى أن 3 محاور مثل حديثي التخرج وزيادة قدرتهم الفنية لتجهيزهم لسوق العمل ومحاولة إيجاد فرص عمل من خلال الشركات العاملة في المجال الهندسي، بالإضافة إلى توفير الخدمات النقابية مثل الرعاية الصحية والدورات التدريبية، وعقدنا بروتوكول تعاون مع وزارة القوى العاملة، ومنحنا 1000 منحة تدريب لمهندسين متخصصين التي في نهاية الدورة يحصل المهندس من خلالها على شهادة بمزاولة مهنة في هذا التخصص.

وتابع هاني ضاحي، ووقعنا بروتوكول تعاون مع مقاطعة بألمانيا وكان لدى المقاطعة عجز في المهندسين ولكن كورونا قطعت التواصل في السفر وتم عمل بروتوكول تعاون آخر لمنح منح للمهندسين، وأجرينا خطة للتوظيف وتواصلنا مع الوزارات والشركات التي تطلب تخصصات مختلفة للمهندسين، وهناك ملفات أخرى مشروع كفر ربيع وهذا المشروع خاص بتربية دواب ومجال حفظ الأغذية ولكنه متوقف وتم إنشاء مكتب فني لمتابعته.