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نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس لمحافظة سوهاج.. 71% نسبة النجاح

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:49 ص
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس لمحافظة سوهاج.. 71% نسبة النجاح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يعتمد النتيجة
سوهاج محمود مقبول

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اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة الدور الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة نجاح 71%، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 90 ألف 844 طالب وطالبة، حضر منهم 90 ألف 234 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 63 ألف 774 طالب وطالبة بنسبة نجاح 71%.

وأعرب المحافظ عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، مقدما التهنئة لأبنائه الطلاب من الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق .

 
 
 
 
 
 
اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة

 

المحافظ يعتمد النتيجة
المحافظ يعتمد النتيجة

 

جانب من اعتماد النتيجة
جانب من اعتماد النتيجة

 

محافظ سوهاج يعتمد النتيجة
محافظ سوهاج يعتمد النتيجة
 
 

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