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نتيجة الصف الثالث الإعدادى بمحافظة المنيا .. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:05 م
نتيجة الصف الثالث الإعدادى بمحافظة المنيا .. تعرف على التفاصيل المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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يترقب طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا ، إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وخاصة بعد إعلانها فى عدد من محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة لجميع الطلاب فى الـ9 إدارات التعليمية المختلفة.

 

ومن ناحيته، أكد المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا على لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بضرورة الدقة والجديدة خلال أعمال التصحيح ورصد الدرجات حرصا على الطلاب، ولفت الرشيدى إلى ضرورة الجدية فى العمل ومراعاة الدقة والمصداقية في العمل لصالح ابنائنا الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات.

 

وفى سياق آخر، وبحضور الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية ، عقدت لجنة اختيار مدرس مصر للمدارس الرسمية للغات، للمشاركة علي مستوي الجمهورية، حيث تولت اللجنة ترشيح ثلاثة معلمين على مستوى محافظة المنيا لتمثيلها على مستوى الجمهورية للمدارس الرسمية للغات.


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