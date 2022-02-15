نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالمنوفية.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

المنوفية – محمد فتحى

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2022 بنسبة نجاح 77.04 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.

ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية عن طريق الاسم وروقم الجلوس من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالمنوفية

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للصم دور يناير 2022 بنسبة نجاح 83% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين (41) طالبا وعدد الناجحين (34) طالبا، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح (80%) وتقدم للامتحان (5323) طالبا، وحضر (4873) طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للمكفوفين دور يناير 2022 بنسبة نجاح 53.85 %، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان (13) طالبا، وعدد الناجحين (7) طلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2022 بلغ (83) ألف و(839) طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مؤكدة أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى والإنتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسى.



نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 المنوفية