اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:37 م
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالمنوفية.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:19 م
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالمنوفية.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالمنوفية
المنوفية – محمد فتحى

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اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2022 بنسبة نجاح 77.04 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.

 

ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية عن طريق الاسم وروقم الجلوس من هنا.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالمنوفية

كما اعتمد المحافظ  نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للصم دور يناير 2022 بنسبة نجاح 83% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين (41) طالبا وعدد الناجحين (34) طالبا، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح (80%) وتقدم للامتحان (5323) طالبا، وحضر (4873) طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للمكفوفين دور يناير 2022 بنسبة نجاح 53.85 %، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان (13) طالبا، وعدد الناجحين (7) طلاب.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه  الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2022 بلغ (83) ألف و(839) طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مؤكدة أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى والإنتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسى.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 المنوفية (1)
نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 المنوفية
 
نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 المنوفية (2)
نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 المنوفية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 البحيرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه المنيا

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2021

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم

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