اليوم السابع
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نتيجة الشهادة الإعدادية .. محافظ المنوفية يعتمد النتيجة بنسبة نجاح 77.04%

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:13 م
نتيجة الشهادة الإعدادية .. محافظ المنوفية يعتمد النتيجة بنسبة نجاح 77.04% نتيجة الشهادة الإعدادية
المنوفية - محمد فتحى

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اعتمد منذ قليل، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2022 بنسبة نجاح 77.04 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل وبلغ عدد الحاضرين (83695) طالب ، كما اعتمد المحافظ  نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2022 بنسبة نجاح  83%  وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين (  41 ) طالب وعدد الناجحين (   34 ) طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح (  80%  ) وتقدم للامتحان (5323)  طالب وحضر (4873  )  طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2022 بنسبة نجاح  53.85 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان (  13  ) طالب وعدد الناجحين ( 7 ) طلاب.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه  الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة  .

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2022 بلغ (83) ألف و (839)  طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مؤكدة أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى والإنتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي .

للاطلاع على النتيجة اضغط هنا..

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة

 

جانب من اعتماد النتيجة
جانب من اعتماد النتيجة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه المنوفية

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفية 2022

لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2021

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم

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