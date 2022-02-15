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نتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:04 م
نتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 70.5%، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعلى الألفى، نقيب المعلمين، والدكتور عاطف علم الدين.
 
ويمكن لأبناء محافظة بورسعيد معرفة نتيجتهم من هنا..
 
ومن جانبه، وجه الدكتور أكرم حسن، الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على دعمه الدائم للعملية التعليمية بالمحافظة ولجميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية كل فى نطاق ‏اختصاصه لما تم بذله من جهد لتأمين اللجان والحفاظ على صحة وسلامة القائمين عليها و الطلاب.‏
 
وينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية فى عددٍ من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد اعتمدها بنسب نجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه، حيث يتيح "اليوم السابع" نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2020/2021.
 
 

للاطلاع على نتيجة بور سعيد اضغط هنا

 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 التيرم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الاعدادية 2022

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