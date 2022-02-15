نائب محافظ الغربية يتفقد أعمال توسعة مدخل مدينة المحلة

الغربية: مصطفى عادل

تفقد أحمد عطا نائب محافظ الغربية يرافقه المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس حي ثان المحلة الكبرى، والمحاسب علاء النمر رئيس حى أول المحلة والمهندسة فاطمة جودة مديرة إدارة المشروعات، والمهندس محمود عاطف مدير شركة مياه الشرب بالمحلة، أعمال التوسعة لمدخل مدينة المحلة الكبرى أمام حديقة الأمل بمنطقة منشية البكرى الذى يتم تطويره من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأكد نائب المحافظ، أن هذه التوسعة ستساهم فى إنهاء كافة الاختناقات المرورية التى طالما عانت منها هذه المنطقة.

كما تفقد نائب محافظ الغربية أعمال إزالة المسطحات الزراعية بكورنيش المحلة الجديد الواصل بين المنطقة الصناعية إلى مجمع المحلة، كما تفقد أعمال تكسير المسطحات الإسفلتية بشارع أبو بكر الصديق وشارع الرشيد متفرع من شارع الوحدة العربية بمنشية البكرى.

واختتم الجولة بالحي بتفقد أعمال قطع الفرمة بشوارع عشرة والمنصور بالمنشية الجديدة، وأوصى بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الهندسية والفنية التي تجرى طبقا للموصفات المقررة فى إطار الجهود المبذولة بالحي لإنهاء أعمال الرصف.