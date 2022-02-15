مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء سقوط شاحنة فى نهر بالهند

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب 15 آخرون إثر انقلاب الشاحنة التي كانت تقلهم وسقوطها في أحد الأنهار بمقاطعة "شيفبوري" في ولاية "ماديا برديش".
ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة قولها ان الحادث وقع عندما كان العمال في طريقهم إلى موقع بناء جسر في إحدى القرى بالمقاطعة حيث فقد سائق الشاحنة السيطرة عليها مما أدى إلى سقوطها في النهر.
وأضافت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.
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