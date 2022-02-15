مدير شئون المصايد: الإنتاج السمكى زاد خلال الـ4 سنوات الماضية بنسبة 40%

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور عاطف مجاهد مدير شئون المصايد بالهيئة العامة للثروة السمكية، أن جهود الدولة فى تطوير البحيرات أخذ مراحل عديدة، حيث بدأت منذ عام 2014 بعد اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى بتطهير البحيرات، ومن ثم تضافرت كل جهود الدولة لتنفيذ عملية التطهير.

وأضاف مدير شئون المصايد بالهيئة العامة للثروة السمكية، فى تصريحات لبرنامج أخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تطهير البحيرات شمل العديد من البحيرات منها بحيرة المنزلة والبرلس وإدكو، وكذلك اهتمام كبير بتطهير بحيرتى البردويل وناصر وتطويرهما.

ولفت مدير شئون المصايد بالهيئة العامة للثروة السمكية، إلى أن تطهير البحيرات انعكس على الإنتاج السمكى حيث زاد خلال الـ 4 سنوات الماضية بنسبة 40 %، حيث أن بحيرة المنزلة تعدى انتاجها 80 ألف طن من الأسماك بعد أن كانت 50 ألف طن، وما زالت تشهد البحيرات تطهير، متابعا: وضعنا خطة شاملة لتطوير بحيرة ناصر للوصول للإنتاج السمكية ليصل إلى 25 إلى 28 ألف طن ببحيرة ناصر ونستهدف إلى 50 ألف طن خلال الفترة المقبلة.