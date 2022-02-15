محافظ قنا يتابع معدلات رفع كفاءة 9 طرق ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطرق المنفذة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد ،والعميد وليد عطالله مدير مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية .
واستعرض محافظ قنا معدلات رفع كفاءة 9 طرق ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بمراكز (فرشوط – ابوتشت- دشنا- الوقف- قوص) بطول 161 كيلومتر بتكلفة اجمالية بلغت 492 مليون جنيه، وذلك في اطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق السريعة والحيوية بنطاق المحافظة.
وشدد الداودي علي ضرورة متابعة الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف ، مؤكدا أنه لن يتم إستلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة.
واستعرض محافظ قنا معدلات رفع كفاءة 9 طرق ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بمراكز (فرشوط – ابوتشت- دشنا- الوقف- قوص) بطول 161 كيلومتر بتكلفة اجمالية بلغت 492 مليون جنيه، وذلك في اطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق السريعة والحيوية بنطاق المحافظة.
وشدد الداودي علي ضرورة متابعة الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف ، مؤكدا أنه لن يتم إستلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة.
جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع (5)
جانب من الاجتماع (9)
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