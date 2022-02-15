محافظ بورسعيد: المحافظة الأولى فى حجم الاستثمارات بأكثر من 377 مليار جنيه

بورسعيد - محمد عزام

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثم" وذلك للإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية على مستوى المحافظات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

وافتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر" بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمحافظين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ الدقهلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وخلال كلمته، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة تعد الأولى في حجم الاستثمارات بأكثر من 377 مليار جنيها، والدولة المصرية ساهمت في تطوير البنية التحتية بشكل كبير ببورسعيد حتى أصبحت بالمدينة 2 ميناء وأكبر ميناء محوري في العالم، فضلا عن افتتاح أكبر محطة معالجة مياه صرف في العالم بطاقة 6,5م3، والتي تعمل على تغذية أكثر من 400 ألف فدان في سيناء، متطرقا لاستعراض الفرص الاستثمارية بشرق وغرب وجنوب بورسعيد، حيث أكد محافظ بورسعيد أن شرق بورسعيد شهد اكبر منطقة صناعية ولوجستية وميناء فضلا عن مدينة سلام مصر والاهتمام بتنمية القطاع الزراعي، والذي جعل من شرق بورسعيد مجتمع تنموي متكامل.

وأكد محافظ بورسعيد أن غرب بورسعيد يضم 3 مناطق صناعية، وجنوب بورسعيد يشمل 435 مصنعا، هذا بالإضافة إلى أن المنطقة الاستثمارية ببورسعيد توفر أكثر من ٤٢٪ من صادرات مصر من الملابس الجاهزة. قائلا " أن بورسعيد تحولت من مدينة استهلاكية لأكبر مدينة صناعية على البحر المتوسط، متطرقا للمشروعات العملاقة في مجال الأسواق والصناعة والبترول وغيرها.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الاجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

وأشار محافظ بورسعيد أن النهضة الصناعية بمحافظة بورسعيد كانت من أهم أوليات الدولة المصرية للاستفادة من الموقع المميز الاستراتيجي للمدينة والتي يمر من خلالها 13% من حجم التجارة العالمية، بالإضافة للموارد والإمكانيات التى تمتلكها المحافظة، موجها الدعوة لكافة المستثمرين بإقامة المشروعات الصناعية في مدينة بورسعيد، كونها مؤهلة لإقامة المشروعات الصناعية واللوجستية العملاقة.

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن أن الجهاز أعلن عن طرح فرص استثمارية جديدة، على مساحة 200 فدان بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة أكثر من 100 ألف فرصة عمل وغير مباشرة تتخطى الـ 300 ألف غير مباشرة.

وأضاف خلال المؤتمر، أن قطاع التجارة الداخلية من أكثر القطاعات المشاركة في إجمالي الناتج المحلي، بحوالي 1.4 تريليون جنيه مساهمة في الناتج القومي وهو ثاني القطاعات بعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح عشماوي، أن الجهاز طرح خلال الفترة الماضية 18 فرصة استثمارية في 11 محافظة، وليست فقط مشروعات هايبر وسوبر ماركت وإنما شملت مناطق لوجستية وأسواق جملة ومخازن لوجستية واستراتيجية.