محافظ الغربية يتفقد قرى بسيون عقب انضمامها لحياة كريمة

الغربية: عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له أن أكثر 200 ألف نسمة داخل 4 وحدات محلية تضم 27 قرية و102 عزبة وتابع بمركز بسيون سيشهدون تغير حقيقي نحو الحياة الكريمة واللائقة من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ في السابعة من صباح اليوم، لتفقد عدد من قرى مركز بسيون عقب انضمامها للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب ونجوى العشيري السكرتير المساعد.

بدأت الجولة بقرية قرانشو حيث تفقد (الجمعية الزراعية، محطة المياه، مركز صحة الأسرة، وحدة الإطفاء، الوحدة المحلية، مركز الشباب، المحطة الرئيسة لرفع مياه الصرف الصحي، مدرسة الشهيد سامح كمال الشهاوي الاعدادية المشتركة، مدرسة الشهيد عبد الله ممدوح الصاوي، مدرسة قرانشو التجارية، مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية ومدرسة أنس بن مالك الثانوية).

وخلال الجولة تفقد رحمي عدد من قطع الأراضي المقترحة لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، كما أشاد المحافظ بمدى تعاون أهالي مركز بسيون والنائب سامح حبيب في توفير عدد كبير من قطع الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.

وتابع محافظ الغربية جولته في قرية الفرستق حيث تفقد وحدة طب الأسرة، الجمعية الزراعية، محطة مياه الفرستق النقالة، مركز الشباب، واختتمت الجولة بتفقد ترعة الباتنونية، مركز شباب الحداد، جمعية الإصلاح الزراعي وملعب مركز الشباب بقرية ميت الخير ومحطة رفع الصرف الصحي بمحلة اللبن.

يذكر أن مشروعات المبادرة تشمل إدخال خدمات (الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الاتصالات) إلى جانب (رصف الطرق، إنشاء الكباري، بناء مجمعات زراعية وبيطرية، إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية، بناء مدارس جديدة وتطوير ورفع كفاءة الموجود منها، تبطين الترع، تطوير مراكز الشباب، تطوير وإنشاء الوحدات الصحية والاجتماعية ونقاط الإسعاف) وغيرها من المشروعات التي تقوم بتغيير حياة المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته، منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون، المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب، المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، المهندس عبد السلام جابر مدير مديرية الري، و يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة.