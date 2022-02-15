محافظ الشرقية: إنشاء مضمار دولى لممارسة رياضة الفروسية

كتب مدحت وهبة - تصوير خالد كامل

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أن المحافظة بصدد إنشاء مضمار دولي وعالمي لممارسة رياضة الفروسية، حيث تمتلك المحافظة الخيول العربية الأصيلة، موجها الدعوة للمستثمرين للاستثمار في القطاع الواعد.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر" بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الشرقية تختلف عن المحافظات الحدودية حيث بها كثافة سكانية عالية و78% من مساحتها أراضي زراعية بما يرشحها أن تكون سلة الغذاء لمصر وهي أعلى محافظة في توريد الأقماح، حيث تم توريد 680 ألف طن قمح في موسم القمح الماضي، وتعد من أكبر المحافظات كثافة سكانية بعد محافظتي القاهرة والجيزة مما يعني توافر الأيدي العاملة بها.

وأضاف أن أهم احتياجات المحافظة تتمثل في إقامة أسواق جملة مطورة على غرار سوق العبور و أن المحافظة بها مركز الحسينية والذى يشكل نحو 31% من المحافظة بمساحة 1600 كليو متر بها مزارع سمكية تحتاج الى استثمارات لانشاء بورصة سوق للأسماك، بالإضافة إلى مدينة الزقازيق وبها سوق مركزى يتم من خلاله أسبوعيا تحديد سعر الإنتاج الحيواني ونحتاج إلى إنشاء سوق حديث لتجارة المواشي.

وأكد غراب أن محافظة الشرقية بها منطقتين صناعيتين الاولى في العاشر من رمضان والثانية بالصالحية وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية ولكن المحافظة تقوم بمدها بالايدي العاملة المدربة،مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك منطقة صناعية بمدينة بلبيس تحتوى على 400 مصنع، ومدينة أخرى بالزامل تحتوي على 1000 مصنع، لافتا إلى أن المحافظة يتوفر بها الأيدي العاملة في المجال الصناعي والزراعي والمناطق التجارية وتعد جاذبة للاستثمار.