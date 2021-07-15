اليوم السابع
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مضمار الهجن الدولى بشرم الشيخ.. أول مضمار دولى مضاء ليلا على مستوى العالم "صور"

الخميس، 15 يوليه 2021 03:09 ص
مضمار الهجن الدولى بشرم الشيخ.. أول مضمار دولى مضاء ليلا على مستوى العالم "صور" أول مضمار دولى مضاء لسباقات الهجن بشرم الشيخ
كتب فريق المحافظات

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أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة ليلية لمضمار الهجن الدولى بشرم الشيخ، والذى يعد أول مضمار دولى للهجن مضاء ليلا على مستوى العالم، ليتحقق حلم عاشقى مسابقات الهجن العالمية، حيث بدأت الفكرة لدى محافظ جنوب سيناء، وأرسلها لوزارة الشباب والرياضة لدراستها وأعجب بها الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وأعلن اعتمادها، وكلف المحافظ رئيس مدينة شرم الشيخ بالتنفيذ مع عمل متابعة أسبوعية من المحافظ لكافة مراحل العمل.

وبدأ اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، بطرق غير تقليدية وغير مكلفة باستخدام خوارج الأسفلت من تطوير الطريق الدائرى وفرمة وتكسية الطرق الترابية المعدة للسيارات المرافقة للهجن وسيارات البث والتصوير التليفزيونى والمعلقين والاسعاف والتأمين بعرض 5 متر وطول 6 كم، كما استخدم المواسير والبلدورات القديمة المتهالكة وإعادة تدويرها وطلائها، فضلا على استخدام الأعمدة القديمة ورفع كفاءتها وطلائها وغرسها بطول المضمار وتوصيل الكهرباء، ليصبح المضمار فى أتم الاستعداد لإقامة مسابقات دولية ليلية والذى سيؤدى الى ثورة فى مسابقات الهجن الدولية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمدينة بغرس عدد 300 نخلة مثمرة وعمل 2 بوابة لسباقات 3 كم وسباقات 5 كم ليصبح المضمار جاهز لجميع السباقات، بالإضافة للبدء فى انشاء المستشفى البيطرى بالمنطقة لعلاج الهجن، وإنشاء قرية للتراث البدوى خلف المنصة لعرض المنتجات البدوية والسيناوية وإقامة معارض دولية على هامش السباقات، وتطوير شامل للمنصة الرئيسية وتزويدها بأحدث الأجهزة الإلكترونية والشاشات وأجهزة التكييف لتكون جاهزة لاستقبال كافة الضيوف من أنحاء العالم، على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال هذا العام، ويتم افتتاح هذا التطوير فى الذكرى الثانية لافتتاح  المضمار فى 16 يناير 2022.

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