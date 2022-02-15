محافظ الجيزة يلتقى أعضاء نقابة الأطباء ويوجه بتعاون الأحياء

كتب سيد الخلفاوى

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الدكتور أحمد حسانين نقيب الأطباء بالمحافظة والوفد المرافق له لبحث عدد من الأمور المتعلقة بالخدمات الطبية وأحوال الأطباء بجميع أنحاء المحافظة والتنسيق الدوري في كافة الامور .

وأشاد المحافظ في بداية اللقاء بتكاتف الجهود ودور الأطباء في التصدي لجائحة كورونا، للخروج بالوطن من هذه الازمة، موجهاً الشكر لكل القائمين على تنفيذ الأعمال من أطقم طبية وتمريض وفنيين لتعظيم الجهود المبذولة وللحفاظ على تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة للمواطنين.

وأكد علي أهمية التواصل الدائم بين النقابة وأجهزة المحافظة لتوفير الخدمات والرعاية الصحية وتقديم يد العون للمواطنين والمشاركة فى القوافل الطبية التي يتم تنظيمها وتوفير التدريب اللازم للأطباء فى جميع التخصصات .

كما شدد المحافظ على ضرورة استمرار تحقيق الإنضباط بالمنظومة الصحية داخل المحافظة وتحقيق الدور الرقابى على المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، موجهاً خلال اللقاء بتعاون الأحياء وإدارة الإعلانات مع نقابة الأطباء فيما يخص مراجعة وتدقيق بيانات اللافتات الخاصه بالعيادات والمراكز الطبية بالإضافة إلى توجية إنذارات للكيانات الطبية الغير مستوفيه للإشتراطات لتوفيق أوضاعها قبل اتخاذ إجراءات الغلق حيالها .

من جانبه، وجه الدكتور نقيب الأطباء، الشكر والتقدير لمحافظ الجيزة مقدما درع النقابة نظير الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين بيئة العمل، ولتوفير سبل الدعم وكافة الإمكانيات اللازمة للتصدي للصعوبات التي تواجه منظومة القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة وممثلي عن نقابة الأطباء بالجيزة .