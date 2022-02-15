محافظ الإسكندرية يتابع آليات منظومة إدارة التخلص الآمن من المخلفات

الإسكندرية جاكلين منير

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات منظومة إدارة التخلص الآمن من المخلفات بمحافظة الإسكندرية، يأتى ذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بجعل الإسكندرية نموذجا يحتذى به فى منظومة النظافة.

حضر الإجتماع؛ حسام الدين إمام نائب رئيس شركة المقاولون العرب، وممثلى وزارتى التنمية المحلية والبيئة، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، و محمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع؛ أكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تعمل بشكل مستمر على رفع كفاءة منظومة النظافة ومستوى رضا الشارع السكندرى عن منظومة النظافة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بجعل مدينة الإسكندرية نموذج يحتذى به فى منظومة النظافة على مستوى المحافظات.

وأوضح المحافظ أننا نسعى لاستحداث منظومة جديدة للنظافة وما يتخللها من استخدام أفضل تقنيات وأساليب الجمع والتخلص الآمن من المخلفات لأحداث نسبة رضا كبيرة لدى المواطنين، بالإضافة إلى إعادة تأهيل جميع مصانع السماد الموجودة فى المحافظة، وكذلك تحديث وتطوير منظومة الجمع والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والمخلفات الطبية.