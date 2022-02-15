محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى المبرة

أسيوط هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة مفاجئة – سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى المبرة للتأمين الصحي بحي شرق أسيوط لمتابعة الوضع الصحي للمرضى والاطمئنان على منظومة العمل بالوحدة، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار متابعته الدورية ،والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وكان اللواء عصام سعد قد بدأ جولته بتفقد وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى والتي تتكون من 17 جهاز غسيل كلوي ويتردد عليها 85 مريض شهريًا لإجراء جلسات الغسيل الكلوس وأطمئن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم كما التقى بالأطباء والتمريض العاملين بالوحدة واستمع إلى شرح حول امكانيات الوحدة ومدى توافر أجهزة الغسيل الكلوي وأعمال الصيانة الدورية للأجهزة ووحدة المياه بالقسم، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالوحدة على اهتمامهم بالمرضى ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم وطالبهم بضرورة الاهتمام بالأجهزة الطبية والصيانة المستمرة والتعقيم لها بصفة مستمرة وفقًا لخطة العمل فضلًا عن التأكيد على الاستمرار في حسن معاملة المرضى وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لهم خلال رحلة مرضهم وترددهم على الوحدة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الجولة – على متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وبصورة مفاجئة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى فضلًا عن توفر الأكسجين وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية منذ بدء أزمة كورونا لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع الحصول على اللقاح للوقاية من فيروس كورونا معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).